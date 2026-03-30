静岡地検は30日、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金をだまし取ったとして、詐欺容疑で逮捕された会社役員天野二三男氏（75）＝神奈川県小田原市＝を不起訴処分とした。「捜査を尽くして判明した証拠関係や犯行後の状況などを踏まえた」としている。天野氏は2021年、静岡県熱海市で発生した大規模土石流の崩落起点となった土地の旧所有者。静岡県警は今年2月、約160万円をだまし取った疑いで天野氏を逮捕。今月7日に計約3