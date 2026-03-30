2028年ロサンゼルス五輪の追加競技、ラクロスの日本協会は30日、今夏に東京で開催される女子世界選手権の1次リーグ組み合わせと日程を発表し、D組に入った日本は開幕戦となる7月24日の初戦でチェコと対戦することになった。26日にフィリピン、27日にイスラエルと対戦する。大会には16チームが出場。4組に分かれて各組上位2チームが準々決勝に進み、8月2日に決勝を行う。準決勝や決勝、3位決定戦は東京・秩父宮ラグビー場が会場