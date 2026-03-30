トランプ米大統領の移民政策やイランへの軍事作戦などに抗議する「ノー・キングス（王様はいらない）」と題した大規模なデモが28日に全米各地で行われ、米俳優ロバート・デ・ニーロ（82）をはじめとするハリウッドセレブやミュージシャンたちが多数参加した。ミネソタ州セントポールで開催された集会には、ロック界の大御所ブルース・スプリングスティーン（76）が登壇。同州ミネアポリスで今年1月に抗議活動中に米移民・税関執行