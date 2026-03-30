人気アニメ「鬼滅の刃」竈門禰豆子役などで知られる声優の鬼頭明里(31)が30日、自身のXを更新。花見中に悲劇に見舞われたことを明かした。鬼頭は「ねえ最悪………桜綺麗〜と思って写真撮った5秒後に手に鳥のフン落とされた…」と報告。鳥の落とし物を“被弾”してしまったことを明かした。“事件現場”となった手のひらの写真をモザイク入りでアップし「生暖かい…くそが…（フンだけに）」とつづっていた。この投稿には「