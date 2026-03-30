30日、ミャンマーの首都ネピドーの議会下院で開かれた協議（共同）【ネピドー共同】ミャンマー国軍は30日、トップのミンアウンフライン総司令官が退任し後任に側近のイェウィンウー陸軍司令官が就任したと発表した。同日開かれた議会下院の協議では、ミンアウンフライン氏が大統領選出に向けた候補者の1人に選ばれた。近く大統領に選出される方向で、軍事政権による実質的な支配の継続が強固となる。イェウィンウー新総司令官