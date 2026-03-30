週明け３０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比１４８７円２２銭（２・７９％）安の５万１８８５円８５銭だった。中東情勢の緊迫を受け、全面安の展開となり、下げ幅は一時、２８００円を超える場面もあった。前週末の米株式市場では、中東情勢の先行き不透明感から、主要な株価指数がそろって下落した。原油高騰の長期化によるインフレ（物価上昇）や景気悪化の懸念が強まるなか、東京市場でも東