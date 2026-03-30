[3.29 国際親善試合 U-21日本 1-2 U-23韓国 天安]新境地で真価を発揮した。U-21日本代表のMF石渡ネルソン(C大阪)はこれまで大岩剛監督体制で務めたアンカーではなく、インサイドハーフで2試合に出場。韓国戦では途中出場からアシストを記録し、結果を残した。大岩監督体制のU-21日本代表や現所属先のセレッソ大阪では中盤の底を務める一方、昨シーズンまで所属していたいわきFCではシャドーポジションで29試合4得点と、たしか