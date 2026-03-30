[3.29 国際親善試合 U-21日本 1-2 U-23韓国 天安]U-21日本代表はU-23韓国代表に1-2で敗戦した。日本は海外組など一部の主力が不在となった一方、年上世代の韓国は海外組も含めて主力を招集。それでもDF土屋櫂大(福島)は「(韓国が)年上だろうが、海外組がいようが、まったく自分たちには関係ない。あそこで相手に勝ることができないと」と悔しさをにじませた。韓国遠征の初戦・U-21アメリカ戦で0-2と敗れた日本は、中1日で迎え