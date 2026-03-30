3月25日から29日にかけて日環アリーナ栃木で「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」が開催され、琉球ゴールデンキングスU15が昨年に引き続き優勝を果たした。 過去最多タイの51チームが出場した今大会。決勝では、昨年と同じカードとなり、初優勝を狙うライジングゼファー福岡U15と琉球U15が対戦した。琉球U15の宮城昊河はこの日29分38秒の出場で17得点3リバウンド6アシスト。最終