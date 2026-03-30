3月29日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦の第27節GAME2が開催された。 プレーオフ進出をかけ、西地区対決となった熊本ヴォルターズと鹿児島レブナイズの一戦。GAME1に引き続き試合序盤から点を取り合う激しい展開となり、第2クォーターに鹿児島のパトリック・アウダの得点をきっかけにして0－11のランを食らった熊本が28－36と8