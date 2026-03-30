東洋証券や明治電機工業、アイティメディアといった３月期決算銘柄が安い。きょう３０日は３月期末の配当と株主優待の権利落ち日にあたることから処分売りの動きが出ているとみられ、全般波乱相場のなかでひと際下げがきつくなっている。 グンゼ、リソルホールディングス、デジタルハーツホールディングスなども下落している。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表していま