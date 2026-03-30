安藤・間が下げ幅を縮小している。午後３時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４３５０億円から４３８０億円（前期比３．０％増）へ、営業利益を２９７億円から３２０億円（同９．２％減）へ、経常利益を２９０億円から３１４億円（同７．８％減）へ、純利益を２０３億円から２８４億円（同７．４％増）へ上方修正したことが好感されている。 工事が概ね順調に進捗していることに加えて、主に建築工事の採