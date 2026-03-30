３０日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。朝方は売りが先行したものの、米長期金利が時間外取引で低下（債券価格は上昇）し、円債相場の支援材料となった。 トランプ米大統領は、米国がイランに提示した１５項目にわたる和平案に関して、ほとんどをイラン側が受け入れたと主張した。前週末以降、イエメンの親イラン武装組織フーシ派がイスラエルを攻撃したことが明らかとなり、原油相場への影響が警戒され