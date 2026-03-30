３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円７３銭前後と前週末午後５時時点に比べ２０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円９４銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、日本時間午前７時３０分過ぎに１６０円４７銭近辺まで上昇。２４年７月以来、約１年８カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。この日の早朝、米原油先物相場のＷＴ