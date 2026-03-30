日本サッカー協会(JFA)は30日、佐々木則夫氏が新設された女子ナショナルチームダイレクターに就任することを発表した。佐々木氏は2008年から2016年まで日本女子代表(なでしこジャパン)を指揮し、11年には女子W杯初優勝を導いた。21年からはJFA女子委員長を担当し、今年から女子ナショナルチームダイレクターに就任することになった。なお、女子委員長は今泉守正氏の就任が決まっている。