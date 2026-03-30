えきねっと公式サイト 東日本旅客鉄道は、インターネット予約サービス「えきねっと」で、新幹線や特急列車の普通車指定席が50％OFFとなる期間限定きっぷを発売する。 乗車券と特急券がセットになった「新幹線eチケット（トクだ値スペシャル28）」「特急トクだ値スペシャル28」のほか、特急券のみが割引となる「在来線チケットレス特急券（トク割スペシャル28）」も用意する。 例えば、東京～新函館北