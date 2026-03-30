■早期天候情報とは 【写真を見る】【早期天候情報】日本列島が真っ赤に...全国で「この時期としては10年に1度程度」の著しい高温となる可能性東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部、奄美、沖縄気象庁発表全国の天気を画像で 早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6