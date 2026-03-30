BABYMETALの公式Instagramが更新され、新しい学校のリーダーズとマキシマム ザ ホルモンとの集合ショットを公開した。 【写真】BABYMETALの番組イベントに参加した新しい学校のリーダーズ＆マキシマム ザ ホルモンとの貴重な集合ショット ■BABYMETAL「1年3ヶ月間の集大成となる有明の夜になりました！」 3月29日、東京ガーデンシアターにて音楽シーンの歴史を塗り替える熱狂の一夜