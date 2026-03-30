ＣＥホールディングス [東証Ｓ] が3月30日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益を従来予想の10.2億円→13.8億円(前年同期は12.3億円)に35.3％上方修正し、一転して11.4％増益を見込み、2期連続で上期の過去最高益を更新する見通しとなった。 上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の15億円→16億円(前期は14.2億円)に6.7％上方修正し、増益率が5.2