千趣会 [東証Ｓ] が3月30日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年12月期の連結最終利益を従来予想の1億円→13.5億円(前期は39.4億円)に14倍上方修正し、減益率が97.5％減→65.7％減に縮小する見通しとなった。 なお、1-6月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 「１.固定資産の譲渡及び特別利益の計上について」の通り、固定資産売却益が、2026年12月期