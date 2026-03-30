住友ベークライト [東証Ｐ] が3月30日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の105円→110円(前期は95円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、積極的に企業価値の持続的向上を図るとともに、株主の皆様への利益還元を重要と考えており、資金需要のバランス、投資の実行状況、今後の計画等を勘案しつつ、総合的な判断に基づき、安定的かつ継続的