30日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数202、値下がり銘柄数1296と、値下がりが優勢だった。 個別ではバナーズがストップ高。住石ホールディングス、太平洋興発は一時ストップ高と値を飛ばした。三井住建道路、オルバヘルスケアホールディングス、日本マクドナルドホールディングス、スターシーズ、クリヤマホールディングスなど16銘柄は昨年来高値を更新。マ