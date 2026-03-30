30日の日経平均株価は前週末比1487.22円（-2.79％）安の5万1885.85円と3日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は91、値下がりは1472、変わらずは8と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。 日経平均マイナス寄与度は306.18円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が203.76円、ＴＤＫ が55.4円、東エレク が45.12円、ファナック が40.44円と並んだ。 プラス寄与度トップは信