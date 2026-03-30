30日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数80、値下がり銘柄数507と、値下がりが優勢だった。 個別ではアミタホールディングス、アドバンスト・メディア、ライトアップ、ＷＴＯＫＹＯがストップ高。ファンデリーは一時ストップ高と値を飛ばした。シンカ、セイワホールディングスは昨年来高値を更新。リファインバースグループ、パワーエックス、ＱＤレーザ、ＢＣＣ