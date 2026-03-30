30日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比30.3％増の4920億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同33.3％増の3759億円だった。 個別ではグローバルＸ超短期円建て債券ＥＴＦ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ国債先物ダブルイン 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０