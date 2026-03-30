30日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道が、2025-26シーズン報告会の開催日を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 2025-26シーズンは、チーム創設10年目にして初の天皇杯決勝進出、SVリーグでもすでに昨シーズンを超える11勝を挙げるなど、着実に成長を遂げている。 報告会は、5月23日（土）の14:00より旭川市民会館小ホールで開催予定だ