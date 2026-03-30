お笑いコンビ「シャンプーハット」てつじ（50）が、30日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。元カノについて、タレントの上沼恵美子（70）が“謝罪”する場面があった。上沼が、新婚旅行で訪れたアメリカ・ラスベガスのホテルでは回転ベッドだったという思い出話から、てつじは「ウオーターベッドやったら経験があります」と告白。「イヤらしいベッドじゃないよね？」という上沼に、「どっちかって