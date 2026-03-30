自動車の部品製造に必要な金型などを取引先に無償で保管させていたとして、公正取引委員会は３０日、自動車部品大手「矢崎総業」の子会社「矢崎部品」（東京）に対し、下請法（現・中小受託取引適正化法）違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止などを求める勧告を行った。発表によると、矢崎部品は遅くとも２０２３年９月以降、自動車部品の製造に必要な金型など計５２３５個や製品のサンプルなどを取引先計１３１社に