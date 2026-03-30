元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が30日、自身のXを更新。「裏アカ」を作る芸能人に「なんで、絶対バレてると思わないのか？」と疑問を投げかけた。鈴木氏は、タレントのエハラマサヒロが芸能人の裏アカウントについて私見をつづった投稿を引用リポスト。「おっさんわからへんねんけど、なんで裏垢作ってやばい事発信したいの？？不正ログインされたら人生終わらない？？」と疑問を投げかける