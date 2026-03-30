ロッテの木村優人投手が31日の日本ハム戦（エスコンF）に先発することが発表された。日本ハムは細野晴希投手が先発する。高卒3年目の木村は昨季1軍デビュー。中継ぎからスタートして初ホールド、初セーブ、初勝利、初完投、初完封とコンプリートし、22試合3勝2敗1セーブ、5ホールド、防御率3・31の数字を残した。今季は開幕ローテーション入りを果たし、サブロー監督が重要視する火曜日、6連戦の初戦に登板。右腕は「チーム