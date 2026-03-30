マンションに入居したばかりの若者たちを狙った「点検商法」の被害が相次いでいるとして、国民生活センターが注意を呼びかけている。今年２月に兵庫県から行政処分を受けた業者に関する相談では８割超が２０歳代からで、管理会社の依頼と装って部屋に上がり込む手口が目立った。同センターは「新生活が始まる４月は、悪質な業者に特に注意してほしい」としている。県立消費生活総合センターによると、県内の新築の賃貸マンショ