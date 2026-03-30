元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が30日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。朝風呂派の理由を明かした。4月から飲食料品2516品目が値上げ、国民年金保険料の月額引き上げ、子ども・子育て支援金の徴収開始など負担は増えるばかりだ。家計対策を聞かれた橋下氏は「車乗るなって。唯一の僕の気晴らしなんですけど、それは止めて」と、妻からドライブを禁止されていると告