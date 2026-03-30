オマーンの港に停泊するばら積み貨物船/Elke Scholiers/Getty Images（CNN）イラン当局者が先週、米国とイスラエルが始めた戦争を終わらせるための要求の一覧を示した際、これまで要求してこなかった項目を加えた。それはホルムズ海峡に対するイランの主権の承認だ。世界の石油と液化天然ガス（LNG）の5分の1が通過する同海峡は、イランにとって最も強力な武器として浮上した。イランは今、この海峡を年間で数十億ドルを生み出し得