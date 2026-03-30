3月29日、女優の永野芽郁が、フォトブック『MAGNOILE』を発売することを発表した。“スキャンダル” から1年経つが、依然として厳しい目が向けられているようだ。今回発売される『MAGNOILE』は、フォトブックとスタイルブックの2冊を収めたスペシャルボックス。「フォトブックは、25歳最後の姿をフィリピンで撮影し、スタイルブックは永野さんの私服や幼少期の写真などプライベートに迫る内容になっているようです。公開され