「セカンドチャンスをくれた。その勇気に報いないといけないと思いました」パワハラ、セクハラ騒動で芸能活動を無期限で自粛していたフリーアナウンサーの生島ヒロシ（75）。騒動から1年2カ月がたった3月17日、文化放送の社長会見でラジオへの電撃復帰が発表された生島は、冒頭の思いを吐露したという。近年の芸能界では、生島と同じくコンプライアンス違反で中居正広は芸能界を引退、国分太一は表舞台から姿を消したままだ。