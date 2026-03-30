STARGLOW、2ndシングル「USOTSUKI」リリース当日の4月1日(水)にニッポン放送を1DAYジャック！STARGLOWが、4月1日(水)にニッポン放送の6番組に出演する1DAYジャックを行うことが決定した。これは2ndシングル「USOTSUKI」のリリースと、ニッポン放送の2026年ステーションキャンペーン「アイが聴こえるニッポン放送」のキャンペーンキャラクター就任を記念した特別企画となり、STARGLOWが出演する各ワイド番組と出演メンバーが公開さ