巨人は３０日、「ファーム・リーグ参加球団規定」に基づき、育成・代木大和投手（２２）をファーム・リーグのハヤテに派遣すると発表した。期間は３月３１日〜６月３０日で、ハヤテでの背番号は「２６」となる。代木は明徳義塾から２１年ドラフト６位で入団。２４年４月に「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」を受け、昨季から育成で再出発。復帰後は自己最速の１５５キロを計測した。昨冬はオーストラリア・ウィンターリー