アマチュアで高校３冠を達成した片岡叶夢（とむ、１８）が３０日、横浜市内のホテルで会見し、大橋ジムに所属してプロデビューすることを発表。「プロの世界は本当に厳しいと思うが、必ず世界チャンピオンになって、みんなに夢や希望を与えられるような選手になりたい」と語った。叶夢は２４日にプロデビュー戦で６回ＴＫＯ勝利を飾ったアマチュア６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝の弟。４月にＢ級（６回戦）プ