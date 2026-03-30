KIRITOが3月28日および29日の2日間、東京・日本橋三井ホールにて＜KIRITO Acoustic live 26’『Phantom Ⅺ - DAYLIGHT NIGHTMARE -』＞を開催した。恒例のアコースティックライブ＜Phantom＞シリーズは、KIRITOが2022年より継続的に実施しているもの。2025年7月の前回公演で、初開催から丸3年、第10弾という節目を迎えた。それを経て行われた第11弾は＜Phantom＞シリーズの新たなフェーズを感じさせるものとなった。同公演の