智弁学園―大阪桐蔭第98回選抜高校野球（甲子園）は31日、智弁学園（奈良）―大阪桐蔭（大阪）の決勝が午後0時30分プレーボールで行われる。日本高等学校野球連盟は公式サイトで当日券を販売する予定だと発表した。注目の近畿対決。高野連は30日午後2時40分に、決勝の当日券を販売する予定だと発表。公式Xでも同様に伝えた。現在もWEBで前売券を販売中。そのため途中売り切れとなる場合があるという。大阪桐蔭は春・夏合わせ