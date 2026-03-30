日本サッカー協会は３０日、佐々木則夫氏が新設の女子ナショナルチームダイレクターに就任することを発表した。佐々木氏は帝京高、明大を経て、１９８１年に電電関東（ＮＴＴ関東、現大宮）入社。９１年の現役引退後は指導者に転身し、２００７年１２月からなでしこジャパンの監督に就任した。１１年ドイツＷ杯優勝、１２年ロンドン五輪銀メダル、１５年カナダＷ杯準優勝などに導き、１９年には日本サッカー殿堂に掲額された。