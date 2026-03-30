オランダがガクポ、ダンフリース、ラインデルスとつないでカウンター完結ワールドカップ（W杯）で日本と対戦するオランダ代表が圧巻の“高速カウンター”で相手を仕留めた。オランダは現地時間3月27日に国際親善試合でノルウェーと対戦し、2-1で勝利した。先制を許す展開となったものの、セットプレーからキャプテンのDFフィルジル・ファン・ダイクのゴールで追いついた。そして試合を決めたのは高速のカウンターアタックだ