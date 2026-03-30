サムスン電子に続き、サムスンバイオロジクスの労働組合が5月に総ストに入る。2011年の創業以来初めてのストライキだ。「春闘」を予告したサムスン電子とサムスンバイオロジクスは、サムスン上場系列で時価総額1・2位を占める主力企業だ。半導体スーパーサイクル（超好況期）にバイオ委託開発生産（CDMO）の世界的な好況期まで重なったサムスンは、内部悪材料で上昇基調が崩れかねないと警戒している。29日、サムスンバイオロジク