プロ野球・巨人は30日、育成選手の代木大和投手をハヤテベンチャーズ静岡に派遣することを発表しました。代木投手は2021年にドラフト6位で巨人に入団。今季は2軍で2試合に登板し、先発したDeNA戦では4回、被安打4、2奪三振、1失点で黒星がつき、防御率1.80の成績となっています。派遣は31日から6月30日までの3ヶ月間となります。