NPB(日本野球機構)は30日の公示を発表。巨人は山城京平投手と石川達也投手を登録抹消しました。25年ドラフト3位ルーキーの山城投手は前日29日の阪神戦でプロ初先発初登板するも、3回途中を67球、3被安打、1奪三振、5失点とほろ苦いデビュー。3与四球、2与死球と制球力に課題を残しました。石川投手は29日の阪神戦で今季初登板。2点ビハインドの9回からマウンドに立つも、森下翔太選手に今季第1号HRを浴びるなど1イニング4被安打(1