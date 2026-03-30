自民党の磯崎仁彦参院国対委員長と立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長が30日会談し、4月1日、2日に来年度予算案に関する委嘱審査を行うことで合意した。自民党は予算の年度内成立を断念した。斎藤国対委員長はさらに集中審議の開催を求めた。【映像】斎藤氏「いつも野球の話で恐縮ですけど」（実際の様子）会談後に取材に応じた斎藤国対委員長は予算の年度内成立断念について、「年度内成立が難しい、こんなことは与党議員も含め