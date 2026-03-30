日本野球機構（ＮＰＢ）は３０日、出場選手登録を公示し、阪神の伊藤将司投手、浜田太貴外野手が抹消された。９日以降に再登録が可能。２９日の巨人戦に先発した伊藤将は２回１／３を投げ６安打３失点。１点を追う二回に一時逆転の適時打を放ったが、４点リードの三回に１死から３連打で満塁とされ、ダルベックに押し出し四球。ここで降板となり「点差もあった中で早い交代となってしまい、悔しいです。カウント負けして苦しい