30日の参院予算委員会で、立憲民主党の石垣のりこ議員が、高市早苗総理の「7代前までさかのぼれば250人を超えるご先祖様がいる」発言の趣旨について質した。【映像】高市総理が真意を語る様子石垣氏は「3月16日、小沢雅仁議員の、子どもの自殺に関する質問に対して高市総理の答弁に対してちょっと伺います」と切り出すと、「高市総理、こども家庭庁の子どもの自殺対策パッケージの中に、死にたい気持ちを抱えている子どもたち