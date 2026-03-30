ドジャースのフレディ・フリーマンが今月１５日（日本時間１６日）、妻チェルシーさんが第４子となる女児を妊娠していることを公表。ドジャース奥さま会のメンバーによる祝福の会・ベイビーシャワーが、ビバリーヒルズのホテルで開催されたことが３０日、分かった。フリーマン夫妻はこれまでに３人の男の子を授かっている。会場はロサンゼルスの象徴的ホテル、ビバリーヒルズホテルの中の、ハリウッドスターやセレブも多く訪れ