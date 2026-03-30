将来南米の戦闘機大国になるきっかけ？ブラジル国防省は2026年3月25日、国内で製造された初の「グリペンE/F」戦闘機の公開式典を実施しました。【画像】ついに全容が明らかに！ これが、ブラジル生まれの「グリペン」です同機は、スウェーデンの防衛企業であるサーブ以外で初めて製造されたグリペンです。なお、ブラジル空軍では正式にF-39E「グリペン」と呼称されています。この第1号機のロールアウトにより、ブラジルは南米